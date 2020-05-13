Силовики 156 раз нарушили перемирие с начала мая, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские силовики 156 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала мая, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
Ранее заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в апреле украинские силовики 377 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"В этом месяце зафиксировано 156 фактов нарушения режима прекращения огня, 44 повреждения гражданской инфраструктуры, погиб один мирный житель и получили ранения еще десять мирных жителей, из которых пять несовершеннолетних", - сказал Астрахань.