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2020-05-13T14:45
https://ria.ru/20200513/1571381897.html
Силовики 156 раз нарушили перемирие с начала мая, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 156 раз нарушили перемирие с начала мая, заявили в ДНР

14:45 13.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские силовики 156 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала мая, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
Ранее заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в апреле украинские силовики 377 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"В этом месяце зафиксировано 156 фактов нарушения режима прекращения огня, 44 повреждения гражданской инфраструктуры, погиб один мирный житель и получили ранения еще десять мирных жителей, из которых пять несовершеннолетних", - сказал Астрахань.
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