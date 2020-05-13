Силовики 156 раз нарушили перемирие с начала мая, заявили в ДНР

"В этом месяце зафиксировано 156 фактов нарушения режима прекращения огня, 44 повреждения гражданской инфраструктуры, погиб один мирный житель и получили ранения еще десять мирных жителей, из которых пять несовершеннолетних", - сказал Астрахань.