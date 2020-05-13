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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:58
https://ria.ru/20200513/1571381784.html
В Кремле поддержали предложение награждать врачей за работу с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199844_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f14225b6d020ac1a4ff0ee09cac7b18d.jpg
РИА Новости

В Кремле поддержали предложение награждать врачей за работу с COVID-19

14:44 13.05.2020 (обновлено: 14:58 13.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Кремле поддержали предложение отметить врачей, которые сегодня оказывают помощь пациентам с COVID, их наградят, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая в Госдуме в среду, предложил отметить государственными наградами тех "врачей-героев, которые сегодня оказывают помощь" больным коронавирусом.
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"Нет сомнений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассмотрят ли это предложение и наградят ли медиков.
По данным оперштаба, число выявленных случаев COVID-19 в России за эти сутки выросло на 10 028. Всего в стране зарегистрирован 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Накануне стало известно, что инфекцией заразились Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, они находятся на лечении в больнице. По словам Навки, она уже идет на поправку, а у ее мужа ситуация посложнее, но под контролем врачей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковОбщество
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