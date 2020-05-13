В Кремле поддержали предложение награждать врачей за работу с COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Кремле поддержали предложение отметить врачей, которые сегодня оказывают помощь пациентам с COVID, их наградят, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая в Госдуме в среду, предложил отметить государственными наградами тех "врачей-героев, которые сегодня оказывают помощь" больным коронавирусом.
"Нет сомнений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассмотрят ли это предложение и наградят ли медиков.
По данным оперштаба, число выявленных случаев COVID-19 в России за эти сутки выросло на 10 028. Всего в стране зарегистрирован 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Накануне стало известно, что инфекцией заразились Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, они находятся на лечении в больнице. По словам Навки, она уже идет на поправку, а у ее мужа ситуация посложнее, но под контролем врачей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.