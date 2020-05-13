В Бурятии штормовой ветер снес часть крыши со школы и роддома

"Из-за порывистого ветра сорвало часть крыши средней общеобразовательной школы в поселке Сосново-Озерское. В результате чего повреждены два автомобиля, также имеются повреждения крыши роддома и здания администрации...Пострадавших нет", - сказали в главке.