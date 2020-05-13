В Бурятии штормовой ветер снес часть крыши со школы и роддома

КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Штормовой ветер повредил часть кровли школы, роддома и администрации в поселке Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии, сообщили журналистам в республиканском главке МЧС.
По данным спасателей, ранее в районы были направлены штормовые предупреждения. Ожидались порывы ветра до 24 метров в секунду.
"Из-за порывистого ветра сорвало часть крыши средней общеобразовательной школы в поселке Сосново-Озерское. В результате чего повреждены два автомобиля, также имеются повреждения крыши роддома и здания администрации...Пострадавших нет", - сказали в главке.
На месте находится оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Еравнинского района.
По данным правительства Бурятии, глава республики Алексей Цыденов поручил оказать поддержку пострадавшему району. "Цыденов поручил правительству Бурятии совместно с администрацией Еравнинского района оценить ущерб и выделить финансирование на устранение последствий произошедшего", - говорится в сообщении.
Такой же ураганный ветер пронесся в среду в соседней с Бурятией Чите. В результате повреждены кровли зданий и домов по всему городу, повалены деревья, сломаны теплицы и рекламные конструкции. В настоящее время ремонтные бригады устраняют последствия урагана.