Свыше 3 тысяч масок купили в Подмосковье на региональном транспорте

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Порядка 13,2 тысяч масок приобрели пассажиры общественного транспорта . Порядка 13,2 тысяч масок приобрели пассажиры общественного транспорта Подмосковья на автовокзалах, в автобусах и на железнодорожных станциях, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

С 12 мая в Московской области действует масочный режим: жители региона обязаны носить медицинские маски или респираторы во время поездок в транспорте. Пассажиры могут приобрести одноразовые медицинские маски в автобусах, а также в 39 кассах автовокзалов Мострансавто. Также приобрести маски и перчатки отдельно или в наборах можно почти в 500 железнодорожных кассах на всех направлениях.

"Пассажиры общественного транспорта Московской области за первый день ввода масочного режима в транспорте приобрели более 13,2 тысяч масок и 10 тысяч пар перчаток. Так в автобусах и на автовокзалах пассажиры приобрели свыше 1,2 тысяч масок, а на железнодорожных станциях – более 12 тысяч масок и 10 тысяч перчаток", - говорится в сообщении.