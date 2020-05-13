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Новости Подмосковья
2020-05-13T14:42
https://ria.ru/20200513/1571381639.html
Свыше 3 тысяч масок купили в Подмосковье на региональном транспорте
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

Свыше 3 тысяч масок купили в Подмосковье на региональном транспорте

14:42 13.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Порядка 13,2 тысяч масок приобрели пассажиры общественного транспорта Подмосковья на автовокзалах, в автобусах и на железнодорожных станциях, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
С 12 мая в Московской области действует масочный режим: жители региона обязаны носить медицинские маски или респираторы во время поездок в транспорте. Пассажиры могут приобрести одноразовые медицинские маски в автобусах, а также в 39 кассах автовокзалов Мострансавто. Также приобрести маски и перчатки отдельно или в наборах можно почти в 500 железнодорожных кассах на всех направлениях.
"Пассажиры общественного транспорта Московской области за первый день ввода масочного режима в транспорте приобрели более 13,2 тысяч масок и 10 тысяч пар перчаток. Так в автобусах и на автовокзалах пассажиры приобрели свыше 1,2 тысяч масок, а на железнодорожных станциях – более 12 тысяч масок и 10 тысяч перчаток", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе напомнили, что в транспорте Москвы помимо масок необходимо также носить перчатки. Если пассажир едет из Московской области на электричке или МЦД в Москву, то у него должны быть перчатки.
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