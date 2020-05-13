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2020-05-13T14:41
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"Талибан" пригрозил ответными действиями правительству Афганистана
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РИА Новости

"Талибан" пригрозил ответными действиями правительству Афганистана

14:41 13.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Военные формирования радикального движения "Талибан" готовы к ответным действиям против силовых подразделений Афганистана, говорится в заявлении представителя движения Забихуллы Муджахида.
Ранее после двух террористических атак в Афганистане президент страны Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с "Талибаном", сообщил телеканал TOLO News.
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"Отныне ответственность за дальнейшую эскалацию насилия и его последствий будет полностью ложиться на плечи кабульской администрации, поскольку "Исламский Эмират" готов к любым ситуациям. Военные формирования "Исламского Эмирата" полностью готовы противостоять всем вражеским движениям и наступлениям и надежно защищать своих людей и фронты", - говорится в заявлении Муджахида.
Он также добавил, что "Талибан" решительно осуждает атаки в Кабуле и провинции Нангархар, совершенные накануне террористами ИГ*, и напомнил, что "Талибан" проводил множество операций против ИГ*.
"Мы привержены нашей цели и предпринимаем шаги в соответствии с соглашением, но, к сожалению, противоположная сторона (правительство Афганистана – ред.) не смогла выполнить свои обязательства. Заключенные должны были быть освобождены, и внутриафганские переговоры должны были начаться, возможно, ситуация сильно изменилась бы", - добавил он.
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Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. Число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле составило не менее 13, еще 15 человек пострадали.
Помимо нападения на больницу произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что в результате взрыва погибли 24 человека, 68 получили ранения. Представитель губернатора провинции также заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоНангархарАфганистанТалибанВ мире
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