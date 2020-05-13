Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-05-13T14:40
https://ria.ru/20200513/1571381446.html
На Ямале развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

На Ямале развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19

14:40 13.05.2020
29
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом развернуты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила в среду пресс-служба губернатора.
"Число коек для больных с коронавирусной инфекцией в округе увеличено до 800. Это втрое превышает федеральные нормативы, определенные для региона. В апреле в округе завершились ремонт или переоборудование большинства больниц для лечения коронавируса, что позволило увеличить число коек до 542", - говорится в сообщении.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Ремонты проходили в больницах Салехарда, Надыма, Ноябрьска и Нового Уренгоя, уточняет пресс-служба.
"У нас уже давно создана сеть для тяжелых больных, где есть кислородная поддержка. Загрузка таких коек, к счастью, невысокая. Есть потребность в так называемых "легких" койках в непосредственной близости от отделений с интенсивной терапией, чтобы в случае ухудшения состояния пациента его можно было перевезти. Но в то же время мы делаем так, чтобы люди с легким течением заболевания не занимали "тяжелые" койки, чтобы был резерв на случай необходимости", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Надымская больница уже открыла новое отделение для лечения пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. Риск быстрого развития осложнений в таких случая врачи не исключают, поэтому больным, особенно из групп риска, необходимо находиться под динамическим наблюдением медработников. Сто дополнительных коек организовано в здании бывшего детского дома поселка Аэропорт, отмечает пресс-служба.
В тарко-салинской больнице подготовлено 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Резервный госпиталь развернут на базе акушерского отделения.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
На базе городской больницы Лабытнанги развернут инфекционный госпиталь на 77 коек для лечения пациентов с COVID-19 легкого течения, 20 коек из них - с кислородной поддержкой. Госпиталь развернут в отдельной части четырехэтажного здания стационара капитального исполнения с четким разделением на "чистую" зону и зону риска заражения. Отдельно организован блок для проживания медицинского и прочего персонала. Обеспечен режим биологической безопасности для исключения случаев внутригоспитального заражения. В настоящее время в инфекционном госпитале пациентов нет, уточняют власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоНоябрьскЛабытнангиСалехардОбщество
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Путин заявил, что "Госуслуги" не справились с числом заявок на выплаты
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала инцидент в приюте в Уфе
Воронеж
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Логотип ЕГЭ
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
На экзамене
В России отменили экзамены для девятиклассников в 2020 году
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Логотип ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США выступают против прозрачности своей биологической активности
Певица Татьяна Буланова
Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Паспорта РФ
МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
Лента новостейМолния