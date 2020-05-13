На Ямале развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом развернуты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила в среду пресс-служба губернатора.
"Число коек для больных с коронавирусной инфекцией в округе увеличено до 800. Это втрое превышает федеральные нормативы, определенные для региона. В апреле в округе завершились ремонт или переоборудование большинства больниц для лечения коронавируса, что позволило увеличить число коек до 542", - говорится в сообщении.
Ремонты проходили в больницах Салехарда, Надыма, Ноябрьска и Нового Уренгоя, уточняет пресс-служба.
"У нас уже давно создана сеть для тяжелых больных, где есть кислородная поддержка. Загрузка таких коек, к счастью, невысокая. Есть потребность в так называемых "легких" койках в непосредственной близости от отделений с интенсивной терапией, чтобы в случае ухудшения состояния пациента его можно было перевезти. Но в то же время мы делаем так, чтобы люди с легким течением заболевания не занимали "тяжелые" койки, чтобы был резерв на случай необходимости", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
Надымская больница уже открыла новое отделение для лечения пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. Риск быстрого развития осложнений в таких случая врачи не исключают, поэтому больным, особенно из групп риска, необходимо находиться под динамическим наблюдением медработников. Сто дополнительных коек организовано в здании бывшего детского дома поселка Аэропорт, отмечает пресс-служба.
В тарко-салинской больнице подготовлено 60 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Резервный госпиталь развернут на базе акушерского отделения.
На базе городской больницы Лабытнанги развернут инфекционный госпиталь на 77 коек для лечения пациентов с COVID-19 легкого течения, 20 коек из них - с кислородной поддержкой. Госпиталь развернут в отдельной части четырехэтажного здания стационара капитального исполнения с четким разделением на "чистую" зону и зону риска заражения. Отдельно организован блок для проживания медицинского и прочего персонала. Обеспечен режим биологической безопасности для исключения случаев внутригоспитального заражения. В настоящее время в инфекционном госпитале пациентов нет, уточняют власти.
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