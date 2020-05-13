На Ямале развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19

"Число коек для больных с коронавирусной инфекцией в округе увеличено до 800. Это втрое превышает федеральные нормативы, определенные для региона. В апреле в округе завершились ремонт или переоборудование большинства больниц для лечения коронавируса, что позволило увеличить число коек до 542", - говорится в сообщении.

"У нас уже давно создана сеть для тяжелых больных, где есть кислородная поддержка. Загрузка таких коек, к счастью, невысокая. Есть потребность в так называемых "легких" койках в непосредственной близости от отделений с интенсивной терапией, чтобы в случае ухудшения состояния пациента его можно было перевезти. Но в то же время мы делаем так, чтобы люди с легким течением заболевания не занимали "тяжелые" койки, чтобы был резерв на случай необходимости", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.