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2020-05-13T14:38
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В Южной Корее анонимные мессенджеры могут признать опасными для молодежи
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РИА Новости

В Южной Корее анонимные мессенджеры могут признать опасными для молодежи

14:38 13.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкМужчины с флагами Южной Кореи на одной из улиц в Сеуле
Мужчины с флагами Южной Кореи на одной из улиц в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Мужчины с флагами Южной Кореи на одной из улиц в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Мобильные приложения для общения, где не требуется подтверждать личность пользователя, могут быть признаны опасными для молодежи в Южной Корее, представить соответствующее предложение намерено министерство по делам женщин и семьи.
Согласно пресс-релизу ведомства, министерство предлагает "признать опасными для молодежи ресурсами приложения для общения со случайным собеседником, у которых нет технических мер для обеспечения безопасности сервисов для общения, таких как механизмы подтверждения мобильного телефона и настоящего имени пользователя, сохранения истории диалога, подачи жалобы, и допустить использование таких приложений только совершеннолетними".
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Министерство планирует представить инициативу администрации президента до 2 июня.
Это станет одной из серии мер, принятых для повышения безопасности детей и молодежи на фоне громкого дела о группе в Telegram, которая распространяла порнографию. Организаторы группы принудили к участию в создании материалов несколько десятков женщин, а также более десяти несовершеннолетних.
В конце апреля парламент Южной Кореи уже принял несколько законов, которые должны уберечь несовершеннолетних от преступлений на сексуальной почве. В частности, было введено наказание за хранение порнографии, а также повышен воздаст согласия с 13 до 16 лет.
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