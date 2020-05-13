В Южной Корее анонимные мессенджеры могут признать опасными для молодежи

Согласно пресс-релизу ведомства, министерство предлагает "признать опасными для молодежи ресурсами приложения для общения со случайным собеседником, у которых нет технических мер для обеспечения безопасности сервисов для общения, таких как механизмы подтверждения мобильного телефона и настоящего имени пользователя, сохранения истории диалога, подачи жалобы, и допустить использование таких приложений только совершеннолетними".

В конце апреля парламент Южной Кореи уже принял несколько законов, которые должны уберечь несовершеннолетних от преступлений на сексуальной почве. В частности, было введено наказание за хранение порнографии, а также повышен воздаст согласия с 13 до 16 лет.