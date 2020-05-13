Путин поручил отчитаться о создании авиакомпании с российскими самолетами

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил доложить, как реализуется его прошлогоднее поручение о создании специальной авиакомпании с российскими воздушными судами.
"Напомню о решении, принятом в декабре прошлого года, - тогда я просил подготовить предложения по созданию специальной авиакомпании, флот которой будет состоять из отечественных воздушных судов и обслуживать пассажиров, грузы на Дальнем Востоке страны, включая труднодоступные районы", - заявил Путин в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
Президент обратился к участникам встречи: "Хотелось бы сегодня услышать, в какой стадии находится выполнение этого поручения, что уже сделано".
Путин ранее поручил правительству до 31 января проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах. Вопросы создания авиакомпании для Дальнего Востока активно прорабатываются ГК "Ростех", сообщали в Минпромторге РФ. Компания может быть создана на базе действующего перевозчика, "Аэрофлот" предлагал для этого дочернюю "Аврору", но это может быть и новая компания, вопрос изучается, говорил журналистам в январе глава Росавиации Александр Нерадько.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в феврале сообщал, что Минтранс направил в правительство свои предложения по авиакомпании для Дальнего Востока и ожидает в ближайшее время совещания по этому вопросу. Он также сообщал, что пока не решено, будет ли это новая авиакомпания или она будет создана на базе действующего перевозчика. Неизвестно пока и кто будет ей управлять - кто-то из крупнейших корпораций, регион или авиакомпания.