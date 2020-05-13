Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T15:00
https://ria.ru/20200513/1571380895.html
Путин поручил отчитаться о создании авиакомпании с российскими самолетами
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571285594_0:0:3010:1694_1036x0_80_0_0_63cdfb747351e81d4ab949dbd3ae9145.jpg
РИА Новости

Путин поручил отчитаться о создании авиакомпании с российскими самолетами

14:33 13.05.2020 (обновлено: 15:00 13.05.2020)
627
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил доложить, как реализуется его прошлогоднее поручение о создании специальной авиакомпании с российскими воздушными судами.
"Напомню о решении, принятом в декабре прошлого года, - тогда я просил подготовить предложения по созданию специальной авиакомпании, флот которой будет состоять из отечественных воздушных судов и обслуживать пассажиров, грузы на Дальнем Востоке страны, включая труднодоступные районы", - заявил Путин в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
14:31
Путин назвал приоритетные для поддержки авиакомпании
Президент обратился к участникам встречи: "Хотелось бы сегодня услышать, в какой стадии находится выполнение этого поручения, что уже сделано".
Путин ранее поручил правительству до 31 января проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах. Вопросы создания авиакомпании для Дальнего Востока активно прорабатываются ГК "Ростех", сообщали в Минпромторге РФ. Компания может быть создана на базе действующего перевозчика, "Аэрофлот" предлагал для этого дочернюю "Аврору", но это может быть и новая компания, вопрос изучается, говорил журналистам в январе глава Росавиации Александр Нерадько.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в феврале сообщал, что Минтранс направил в правительство свои предложения по авиакомпании для Дальнего Востока и ожидает в ближайшее время совещания по этому вопросу. Он также сообщал, что пока не решено, будет ли это новая авиакомпания или она будет создана на базе действующего перевозчика. Неизвестно пока и кто будет ей управлять - кто-то из крупнейших корпораций, регион или авиакомпания.
Президент РФ Владимир Путин
14:29
Путин отметил необходимость увеличить спрос на российские самолеты
4161008
Обсудить 0
Евгений ДитрихМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Александр НерадькоРоссияВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил возможности для выпуска всей линейки самолетов
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин назвал приоритетные для поддержки авиакомпании
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил доложить о планах долгосрочной закупки авиатехники
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость увеличить спрос на российские самолеты
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал перенести госзакупку авиатехники на более ранний срок
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин счел возможным ускорить реализацию гособоронзаказа
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин поручил главе Минтранса доложить об изменениях в авиаотрасли
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
Лента новостейМолния