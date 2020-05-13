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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:52
https://ria.ru/20200513/1571380807.html
Онищенко прокомментировал перенос ЕГЭ
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РИА Новости

Онищенко прокомментировал перенос ЕГЭ

14:52 13.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. О переносе Единого государственного экзамена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией говорили давно, заявил RT Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"В зависимости от того, насколько критичным будет перенос, еще придется переносить и приём в вузы, а следовательно, и начало учебного года", — отметил он.
Онищенко призвал найти эту "критическую точку". Он также надеется, что в дальнейшем учебный процесс нормализуется.
Ранее Минпросвещение перенесло проведение Единого государственного экзамена в этом году с 8 июня на более поздний срок. Такое решение было принято из-за ситуации с развитием коронавирусной инфекцией.
Школьникам, которые не намерены поступать в ВУЗ, не будут сдавать ЕГЭ: оценки в аттестат выставят по итогам года.
Рособрнадзор рассматривал возможность провести экзамен в августе или сентябре и только для тех, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На экзамене
13:20
В России отменили экзамены для девятиклассников в 2020 году
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбразование - ОбществоОбщество
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