Онищенко прокомментировал перенос ЕГЭ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. О переносе Единого государственного экзамена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией говорили давно, заявил RT Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"В зависимости от того, насколько критичным будет перенос, еще придется переносить и приём в вузы, а следовательно, и начало учебного года", — отметил он.
Онищенко призвал найти эту "критическую точку". Он также надеется, что в дальнейшем учебный процесс нормализуется.
Ранее Минпросвещение перенесло проведение Единого государственного экзамена в этом году с 8 июня на более поздний срок. Такое решение было принято из-за ситуации с развитием коронавирусной инфекцией.
Школьникам, которые не намерены поступать в ВУЗ, не будут сдавать ЕГЭ: оценки в аттестат выставят по итогам года.
Рособрнадзор рассматривал возможность провести экзамен в августе или сентябре и только для тех, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.
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