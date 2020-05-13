Путин счел возможным ускорить реализацию гособоронзаказа

"Надо посмотреть, что, сколько и когда планировали закупать наши компании с государственным участием. Это касается и нефтегазовых компаний, и других. Все это обобщить, понять объем этих заказов и выстроить его соответствующим образом, также, как, может быть, и гособоронзаказ сдвинуть по некоторым позициям влево", - заключил Путин.