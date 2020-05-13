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2020-05-13T14:51
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Путин оценил возможности для выпуска всей линейки самолетов
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РИА Новости

Путин оценил возможности для выпуска всей линейки самолетов

14:31 13.05.2020 (обновлено: 14:51 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия находится в числе немногих стран, которые имеют все возможности для выпуска всей линейки гражданских и военных самолетов и вертолётов, сообщил президент России Владимир Путин.
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок Путин заявил, что в текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли - а именно, предприятия авиастроения.
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"Россия в числе тех, кстати, немногих стран мира, которые способны выпускать всю линейку военных и гражданских самолетов и вертолетов, это реальное, огромное конкурентное преимущество, воплощение потенциала нашей промышленности, экономики, науки и образования", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют со своими иностранными аналогами, лидерами мирового рынка. "Кстати говоря, по некоторым, по боевой авиации, намного превосходят их", - добавил он.
Путин также обратил внимание на то, что возможности российского авиапрома позволяют работать над новыми перспективными моделями. "Прежде всего, имею ввиду перспективные средне-магистральные гражданские модели - МС-21, который сейчас проходит летные испытания. По-моему, уже свыше 300 полетов совершено - это фактически треть от того, что нужно", - рассказал Путин.
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