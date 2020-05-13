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2020-05-13T14:46
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В России вузы сами установят цены на обучение на коммерческих местах
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РИА Новости

В России вузы сами установят цены на обучение на коммерческих местах

14:31 13.05.2020 (обновлено: 14:46 13.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобрнауки позволит российским вузам самим установить цены на обучение на коммерческих местах, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
"Я считаю, это один из выводов, который мы должны вынести из ситуации с коронавирусом, - это вывод о большей самостоятельности тех вузов, которые демонстрируют хорошую работу в этих условиях... И, соответственно, мы предоставим вузам - несмотря на то, что зафиксированная нормативная стоимость бюджета останется на том же уровне, - самим устанавливать стоимость без привязки к нормативной на коммерческие места" - сказал Фальков на заседании Российского союза ректоров.
Он отметил, что такое право у министерства есть. Доверие со стороны министерства к ректорам "тоже присутствует", добавил глава ведомства.
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