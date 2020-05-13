В России вузы сами установят цены на обучение на коммерческих местах

"Я считаю, это один из выводов, который мы должны вынести из ситуации с коронавирусом, - это вывод о большей самостоятельности тех вузов, которые демонстрируют хорошую работу в этих условиях... И, соответственно, мы предоставим вузам - несмотря на то, что зафиксированная нормативная стоимость бюджета останется на том же уровне, - самим устанавливать стоимость без привязки к нормативной на коммерческие места" - сказал Фальков на заседании Российского союза ректоров.