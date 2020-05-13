Мурашко рассказал о значении полисов ОМС во время пандемии

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Наличие полиса ОМС практически у всех граждан в России позволило избежать провала, как в других странах, где пациенты с COVID-19 не могли получить медпомощь, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим, что в сегодняшней ситуации нам позволила страховая медицина, и фактически наличие у каждого страхового полиса позволило избежать того провала, когда пациенты некоторых зарубежных стран не обращались, потому что или нет полиса или нужно соплатеж осуществить",- сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.