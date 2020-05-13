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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:29
https://ria.ru/20200513/1571380595.html
Мурашко рассказал о значении полисов ОМС во время пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568681744_0:184:2925:1829_1036x0_80_0_0_66c1638f9c17f3c1cff6dfd789ba9ef0.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о значении полисов ОМС во время пандемии

14:29 13.05.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЖительница Крыма с новым полисом ОМС в пункте Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Симферополе
Жительница Крыма с новым полисом ОМС в пункте Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Симферополе
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Наличие полиса ОМС практически у всех граждан в России позволило избежать провала, как в других странах, где пациенты с COVID-19 не могли получить медпомощь, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим, что в сегодняшней ситуации нам позволила страховая медицина, и фактически наличие у каждого страхового полиса позволило избежать того провала, когда пациенты некоторых зарубежных стран не обращались, потому что или нет полиса или нужно соплатеж осуществить",- сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
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