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2020-05-13T14:27
https://ria.ru/20200513/1571380455.html
В КПРФ заявили о необходимости восстановить Академию медицинских наук
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РИА Новости

В КПРФ заявили о необходимости восстановить Академию медицинских наук

14:27 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. КПРФ в обращении президенту РФ Владимиру Путину заявила о необходимости восстановить Академию медицинских наук и систему НИИ по ключевым направлениям, а также объявить фармацевтическую промышленность стратегически важной отраслью, текст документа распространила пресс-служба партии.
Ранее лидер компартии Геннадий Зюганов сообщил, что КПРФ подготовила обращение к президенту по итогам проведенного анализа предложенных мер поддержки граждан и бизнеса в период коронавируса, документ был направлен в Кремль.
"Критическая ситуация, вызванная эпидемией, заставила руководство страны начать серьезный разговор с учеными, прислушиваться к их выводам и рекомендациям. Но это должно стать правилом при решении любых вопросов общенациональной важности. Если бы власть вовремя посоветовалась с людьми науки и дала им право решающего голоса, губительная "оптимизация" здравоохранения не была бы развязана. В комплексе экстренных решений необходимо восстановить Академию медицинских наук и систему НИИ по ключевым направлениям", - говорится в тексте документа за подписью Зюганова.
Политик также отметил, что в состав Госсовета важно включить крупнейших ученых и специалистов в области медицины.
"Объявить фармацевтическую промышленность стратегически важной отраслью. Сегодня она на 90% зависит от зарубежных компонентов и нуждается в скорейшем импортозамещении. Это вопрос национальной безопасности", - подчеркивает политик.
Также лидер компартии призвал обеспечить устойчивое государственное финансирование центров вирусологии, особое внимание уделить центру "Вектор" в Кольцово Новосибирской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаГеннадий ЗюгановВладимир ПутинКольцовоНовосибирская областьОбщество
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