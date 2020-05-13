В КПРФ заявили о необходимости восстановить Академию медицинских наук

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. КПРФ в обращении президенту РФ Владимиру Путину заявила о необходимости восстановить Академию медицинских наук и систему НИИ по ключевым направлениям, а также объявить фармацевтическую промышленность стратегически важной отраслью, текст документа распространила пресс-служба партии.
Ранее лидер компартии Геннадий Зюганов сообщил, что КПРФ подготовила обращение к президенту по итогам проведенного анализа предложенных мер поддержки граждан и бизнеса в период коронавируса, документ был направлен в Кремль.
"Критическая ситуация, вызванная эпидемией, заставила руководство страны начать серьезный разговор с учеными, прислушиваться к их выводам и рекомендациям. Но это должно стать правилом при решении любых вопросов общенациональной важности. Если бы власть вовремя посоветовалась с людьми науки и дала им право решающего голоса, губительная "оптимизация" здравоохранения не была бы развязана. В комплексе экстренных решений необходимо восстановить Академию медицинских наук и систему НИИ по ключевым направлениям", - говорится в тексте документа за подписью Зюганова.
Политик также отметил, что в состав Госсовета важно включить крупнейших ученых и специалистов в области медицины.
"Объявить фармацевтическую промышленность стратегически важной отраслью. Сегодня она на 90% зависит от зарубежных компонентов и нуждается в скорейшем импортозамещении. Это вопрос национальной безопасности", - подчеркивает политик.
Также лидер компартии призвал обеспечить устойчивое государственное финансирование центров вирусологии, особое внимание уделить центру "Вектор" в Кольцово Новосибирской области.
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