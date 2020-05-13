В КПРФ заявили о необходимости восстановить Академию медицинских наук

"Критическая ситуация, вызванная эпидемией, заставила руководство страны начать серьезный разговор с учеными, прислушиваться к их выводам и рекомендациям. Но это должно стать правилом при решении любых вопросов общенациональной важности. Если бы власть вовремя посоветовалась с людьми науки и дала им право решающего голоса, губительная "оптимизация" здравоохранения не была бы развязана. В комплексе экстренных решений необходимо восстановить Академию медицинских наук и систему НИИ по ключевым направлениям", - говорится в тексте документа за подписью Зюганова.