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2020-05-13T14:41
https://ria.ru/20200513/1571380436.html
Путин поручил запустить новую программу авиализинга с госгарантиями
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РИА Новости

Путин поручил запустить новую программу авиализинга с госгарантиями

14:27 13.05.2020 (обновлено: 14:41 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новая программа лизинга должна быть запущена в авиаотрасли, лизинговым компаниям необходимо дать госгарантии, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
"...Запустить новую программу поддержки и лизинга, эксплуатации российских воздушных судов, для этого на 2020-2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов", - сказал Путин.
"По оценкам, такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск более 59 новых гражданских самолетов на наших заводах", - добавил он, подчеркнув, что механизм субсидирования лизинга надо сделать более простым и оперативным для перевозчиков и производителей самолетов, в том числе привязать субсидию к покупке конкретного борта.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
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