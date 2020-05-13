Путин оценил ситуацию с выплатами медработникам в регионах

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Всего в двух-трех регионах России пока не осуществлены дополнительные выплаты медицинским работникам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как я 11-го (мая) сказал, к сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись. Сейчас уже только в двух или трех нет этих выплат", - сказал Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
Ранее на совещании у премьер-министра глава Федерального казначейства Роман Артюхин рассказал о резком скачке выплат врачам и медперсоналу, и если по состоянию на 12 мая 9 регионов не осуществили выплаты из своих бюджетов, сегодня таких регионов осталось два. Он назвал Магаданскую область и Чукотский автономный округ. По его словам, коллеги из данных регионов пообещали осуществить выплаты в предстоящий рабочий день.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.