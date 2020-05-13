Путин оценил ситуацию с выплатами медработникам в регионах

"Как я 11-го (мая) сказал, к сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись. Сейчас уже только в двух или трех нет этих выплат", - сказал Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.