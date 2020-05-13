Путин поручил обеспечить надежное авиасообщение в России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить надежное качественное авиасообщение в России, чтобы отрасль видела перспективы развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что на прошлой неделе по итогам совещания по транспорту было дано поручение особо поддержать аэропорты в условиях эпидемии, выделить почти 11 миллиардов рублей федеральных средств на их неотложные нужды.
"Прошу руководителей федеральных ведомств доложить, как на практике реализуются принятые решения", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
"Подчеркну, наша общая задача - обеспечить надежное, качественное и безопасное авиасообщение в РФ, при этом важно, чтобы отрасль видела перспективы развития", - заявил президент.