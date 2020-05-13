МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах при выплате дополнительных средств медработникам.
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент напомнил, что уже обращал внимание на ситуацию с дополнительными выплатами медицинским работникам, которые не во всех регионах доведены до людей.
"Стоило обратить на это внимание, и, пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу? Я прошу вас обратить внимание на исполнительскую дисциплину", - заявил президент.
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