Минздрав проверит омскую больницу, где пациентов якобы закрыли без врачей

ОМСК, 13 мая – РИА Новости. Минздрав Минздрав Омской области разбирается в ситуации с районной больницей в Калачинске, где пациентов якобы закрыли без врачей, сообщили журналистам в министерстве.

Ранее ряд СМИ Омской области написал о ситуации в Калачинской центральной районной больнице со ссылкой на письмо от пациентов. Издания сообщают, что пациентов отделения терапии якобы "закрыли под замком на две недели, туда никого не пускают - ни врачей, ни медсестёр, ни родственников". Также, по данным изданий, авторы письма пожаловались на то, что прием пациентов 12 мая якобы велся в автобусе, припаркованном на территории стационара, а пациенты ждали очереди, сидя в машинах. В Минздраве Омской области отреагировали на ряд публикаций.

"В ситуации с Калачинской ЦРБ будем разбираться очень внимательно", - заявила журналистам министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.

В министерстве добавили, что о ситуации узнали "благодаря неравнодушным жителям и оперативному включению в процесс СМИ".

"Сейчас ведется проверка фактов, изложенных в сообщении..., и реальной ситуации. Мы ожидаем, что в ближайшие часы она завершится, и мы дадим вам максимально фактурный комментарий. Министр здравоохранения региона в курсе происходящего", - отметили в пресс-службе Минздрава Омской области.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омской области на 13 мая, зарегистрировано 355 случаев COVID-19, из них за последние сутки 23, выздоровели с начала пандемии 63 человека, умерли десять пациентов. Лечатся от коронавируса на данный момент 282 человека, из них десять детей.