Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:17
https://ria.ru/20200513/1571379250.html
Минздрав проверит омскую больницу, где пациентов якобы закрыли без врачей
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

Минздрав проверит омскую больницу, где пациентов якобы закрыли без врачей

14:17 13.05.2020
3606
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ОМСК, 13 мая – РИА Новости. Минздрав Омской области разбирается в ситуации с районной больницей в Калачинске, где пациентов якобы закрыли без врачей, сообщили журналистам в министерстве.
Ранее ряд СМИ Омской области написал о ситуации в Калачинской центральной районной больнице со ссылкой на письмо от пациентов. Издания сообщают, что пациентов отделения терапии якобы "закрыли под замком на две недели, туда никого не пускают - ни врачей, ни медсестёр, ни родственников". Также, по данным изданий, авторы письма пожаловались на то, что прием пациентов 12 мая якобы велся в автобусе, припаркованном на территории стационара, а пациенты ждали очереди, сидя в машинах. В Минздраве Омской области отреагировали на ряд публикаций.
"В ситуации с Калачинской ЦРБ будем разбираться очень внимательно", - заявила журналистам министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.
В министерстве добавили, что о ситуации узнали "благодаря неравнодушным жителям и оперативному включению в процесс СМИ".
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Сейчас ведется проверка фактов, изложенных в сообщении..., и реальной ситуации. Мы ожидаем, что в ближайшие часы она завершится, и мы дадим вам максимально фактурный комментарий. Министр здравоохранения региона в курсе происходящего", - отметили в пресс-службе Минздрава Омской области.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омской области на 13 мая, зарегистрировано 355 случаев COVID-19, из них за последние сутки 23, выздоровели с начала пандемии 63 человека, умерли десять пациентов. Лечатся от коронавируса на данный момент 282 человека, из них десять детей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
002042
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоОмская область
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски
Медик
Мурашко отметил улучшение обеспечения медиков средствами защиты
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко анонсировал кардинальное отличие новой методички по лечению COVID
У входа в здание городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве
Больница в Москве, где был пожар, не закупала аппараты ИВЛ в 2020 году
Вячеслав Володин
Володин осудил попытки почасовой оплаты медикам, работающим с COVID-19
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Омская область отказалась от контракта на поставку аппаратов "Авента-М"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко отметил снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как заболел коронавирусом
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с числом заявок
Автомобиль Следственного комитета РФ
Суд отправил в психбольницу мужчину, зарезавшего полковника СК
Работа Нижегородского центра медицины катастроф
Нижегородские власти назвали акцию работников скорой помощи провокацией
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Коронавирус выявили у 1666 российских военных
Медик транспортирует пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетяньяху сформировал правительство Израиля
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Госдуме предложили отправлять в санатории переболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
Лента новостейМолния