В Великобритании разрешили открыть магазины и центры для садоводов

ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти на фоне ограничений в связи с Британские власти на фоне ограничений в связи с коронавирусом разрешили со среды открыться магазинам и центрам для садоводов, говорится в заявлении министерства по окружающей среде, продовольствия и сельского хозяйства.

Британцы очень ждали этого решения, для них садовые центры не менее важны, чем супермаркеты. Садоводство является национальным хобби, многие говорят, что легче переносили бы карантин, сажая цветы или выращивая овощи на личных участках.

"Центры и магазины для садоводов смогут открыться с сегодняшнего дня. Во всех открывающихся центрах должно соблюдаться социальное дистанцирование, а также приниматься меры по уборке, чистке и защите персонала и посетителей. Следует обеспечить дистанцию между людьми в два метра, как это было сделано в супермаркетах", - говорится в заявлении министерства.

Решение открыть центры было принять как из желания поддержать находящихся на карантине жителей страны, так и для поддержки сельскохозяйственной отрасли.

"Это время года критически важно для отрасли. Наше решение открыть садовые центры и питомники позволит бизнесу реализовывать продукцию. Это пойдет во благо и потребителям, так как садоводство помогает поддерживать физическое здоровье и эмоциональное состояние", - приводятся в заявлении слова замминистра по вопросам биобезопасности Джона Гардинера.

Британцы приветствовали открытие садовых центров.

"Наконец-то. Многие люди могли бы заниматься чем-то в своих садах, а не просто сидеть. Я сажаю цветы, кто-то выращивал бы овощи, как делал это раньше… Мы с мужем поедем (в ближайший центр для садоводов) завтра. Я уже проверила, они работают. Я считаю, это безопасно - мы поедем на своей машине и будем соблюдать меры безопасности", - сказала РИА Новости жительница запада Лондона Кэтрин.

В Британии с 23 марта из-за распространения коронавируса и самого большого в Европе количества жертв действует карантин. Людям рекомендовано работать дома, запрещено собираться группами больше двух человек, власти призвали население соблюдать социальную дистанцию в два метра и не пользоваться общественным транспортом.

В понедельник правительство подтвердило, что в условиях карантина все, кто не может работать дома - строители, люди, занятые на производстве, рабочие продовольственных предприятий, сотрудники служб логистики и доставки, а также исследователи в научных лабораториях - могут с 13 мая ездить на работу при соблюдении мер социального дистанцирования. Работа строек в стране с введением карантина не запрещалась, большинство строителей продолжало работать, а промпредприятия заявляли о намерении восстановить работу.