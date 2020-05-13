Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:11
https://ria.ru/20200513/1571378925.html
В Великобритании разрешили открыть магазины и центры для садоводов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

В Великобритании разрешили открыть магазины и центры для садоводов

14:11 13.05.2020
207
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти на фоне ограничений в связи с коронавирусом разрешили со среды открыться магазинам и центрам для садоводов, говорится в заявлении министерства по окружающей среде, продовольствия и сельского хозяйства.
Британцы очень ждали этого решения, для них садовые центры не менее важны, чем супермаркеты. Садоводство является национальным хобби, многие говорят, что легче переносили бы карантин, сажая цветы или выращивая овощи на личных участках.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Центры и магазины для садоводов смогут открыться с сегодняшнего дня. Во всех открывающихся центрах должно соблюдаться социальное дистанцирование, а также приниматься меры по уборке, чистке и защите персонала и посетителей. Следует обеспечить дистанцию между людьми в два метра, как это было сделано в супермаркетах", - говорится в заявлении министерства.
Решение открыть центры было принять как из желания поддержать находящихся на карантине жителей страны, так и для поддержки сельскохозяйственной отрасли.
"Это время года критически важно для отрасли. Наше решение открыть садовые центры и питомники позволит бизнесу реализовывать продукцию. Это пойдет во благо и потребителям, так как садоводство помогает поддерживать физическое здоровье и эмоциональное состояние", - приводятся в заявлении слова замминистра по вопросам биобезопасности Джона Гардинера.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Британцы приветствовали открытие садовых центров.
"Наконец-то. Многие люди могли бы заниматься чем-то в своих садах, а не просто сидеть. Я сажаю цветы, кто-то выращивал бы овощи, как делал это раньше… Мы с мужем поедем (в ближайший центр для садоводов) завтра. Я уже проверила, они работают. Я считаю, это безопасно - мы поедем на своей машине и будем соблюдать меры безопасности", - сказала РИА Новости жительница запада Лондона Кэтрин.
В Британии с 23 марта из-за распространения коронавируса и самого большого в Европе количества жертв действует карантин. Людям рекомендовано работать дома, запрещено собираться группами больше двух человек, власти призвали население соблюдать социальную дистанцию в два метра и не пользоваться общественным транспортом.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В понедельник правительство подтвердило, что в условиях карантина все, кто не может работать дома - строители, люди, занятые на производстве, рабочие продовольственных предприятий, сотрудники служб логистики и доставки, а также исследователи в научных лабораториях - могут с 13 мая ездить на работу при соблюдении мер социального дистанцирования. Работа строек в стране с введением карантина не запрещалась, большинство строителей продолжало работать, а промпредприятия заявляли о намерении восстановить работу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияЛондонЕвропаВ мире
Рекомендуем
Лондон
В Великобритании продлили схему компенсации зарплат из-за COVID-19
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
В Польше откроются рестораны, салоны красоты и парикмахерские
Медицинские работники в Филадельфии
Ученые назвали страны, где нужны жесткие меры для борьбы с COVID-19
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании 275 медиков и соцработников умерли от коронавируса
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 627
Врачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс
В США за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса
Полицейский в медицинской маске беседует с девушкой, выгуливающей собаку на Примроуз-Хилл Лондон, Великобритания
В Британии почти в два раза увеличили штрафы за нарушение карантина
Местные жители в Кенсингтонском парке Лондона, Великобритания
Британцы смогут гулять на удалении от дома и загорать в парках
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК рекомендовала поэтапно снимать ограничения на внутренних границах ЕС
Коронавирус
Британские ученые изучат, как генетика влияет на протекание коронавируса
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 494
Медицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
Число жертв коронавируса в Великобритании выросло до 32 065
Рига
В Латвии за сутки выявили одного пациента с коронавирусом
В лаборатории
Мурашко рассказал, когда начнутся клинические испытания вакцины
Президент РФ Владимир Путин
Россия превосходит многие страны по боевой авиации, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
Лента новостейМолния