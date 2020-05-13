Суд отправил в психбольницу мужчину, зарезавшего полковника СК

Там отметили, что суд признал его виновным по статье "Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", но из-за невменяемости освободил от ответственности.
"Суд постановил ... применить к Григорьеву принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сказали в пресс-службе.
Как установило следствие, Григорьев ранил Капустина 1 октября 2019 года прямо у проходной центрального офиса Следственного комитета в Москве, впоследствии офицер умер в реанимации.
После задержания выяснилось, что Григорьев не первый год стоит на учете в психоневрологическом диспансере и у психиатра-нарколога, а также лечился в больнице имени Кащенко.
Экспертиза подтвердила, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством, исключающим вменяемость. В связи с этим на принудительном лечении настаивало обвинение.
15 октября 2019, 08:00Специальный репортажПочему потенциальные убийцы разгуливают по улицам