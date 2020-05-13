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2020-05-13T14:19
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Суд отправил в психбольницу мужчину, зарезавшего полковника СК
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РИА Новости

Суд отправил в психбольницу мужчину, зарезавшего полковника СК

14:08 13.05.2020 (обновлено: 14:19 13.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду направил на принудительное психиатрическое лечение петербуржца Сергея Григорьева за убийство полковника СК РФ Владислава Капустина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там отметили, что суд признал его виновным по статье "Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", но из-за невменяемости освободил от ответственности.
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"Суд постановил ... применить к Григорьеву принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сказали в пресс-службе.
Как установило следствие, Григорьев ранил Капустина 1 октября 2019 года прямо у проходной центрального офиса Следственного комитета в Москве, впоследствии офицер умер в реанимации.
После задержания выяснилось, что Григорьев не первый год стоит на учете в психоневрологическом диспансере и у психиатра-нарколога, а также лечился в больнице имени Кащенко.
Экспертиза подтвердила, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством, исключающим вменяемость. В связи с этим на принудительном лечении настаивало обвинение.
Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
15 октября 2019, 08:00Специальный репортаж
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Убийство сотрудника СК в МосквеСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской судМоскваПроисшествия
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