Суд отправил в психбольницу мужчину, зарезавшего полковника СК

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду направил на принудительное психиатрическое лечение петербуржца Сергея Григорьева за Мосгорсуд в среду направил на принудительное психиатрическое лечение петербуржца Сергея Григорьева за убийство полковника СК РФ Владислава Капустина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там отметили, что суд признал его виновным по статье "Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", но из-за невменяемости освободил от ответственности.

"Суд постановил ... применить к Григорьеву принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сказали в пресс-службе.

Как установило следствие, Григорьев ранил Капустина 1 октября 2019 года прямо у проходной центрального офиса Следственного комитета в Москве , впоследствии офицер умер в реанимации.

После задержания выяснилось, что Григорьев не первый год стоит на учете в психоневрологическом диспансере и у психиатра-нарколога, а также лечился в больнице имени Кащенко.