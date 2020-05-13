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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:04
https://ria.ru/20200513/1571378345.html
В США за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570097366_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_688a1950cc456e2f6091b555d2354bff.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса

14:04 13.05.2020
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© REUTERS / Brian SnyderВрачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс
Врачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс
© REUTERS / Brian Snyder
Врачи скорой помощи госпитализируют пациента с коронавирусом в Челси, штат Массачусетс. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Свыше 21 тысячи подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, за это же время скончались более 1,6 тысячи пациентов с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, число новых случаев заражения составило 21 495. Жертвами коронавируса за это время  стали 1 674 человека.
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Скорость распространения нового коронавируса
Всего, согласно данным университета, в стране зарегистрировано более 1,37 миллиона случаев заболевания и свыше 82 389  смертей среди пациентов с COVID-19.
Ранее специалисты Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон предположили, что число жертв коронавируса в США достигнет к началу августа 147 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВашингтон (штат)СШАВ мире
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