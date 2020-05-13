В Японии за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

ТОКИО, 13 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Японии за сутки достигло как минимум 42, шестеро получивших осложнение ранее скончались, сообщил в среду телеканал NHK , суммирующий данные местных администраций.

Накануне прирост инфицированных составил 72 человека, а 11 мая - 45 человек. Уже более недели число новых случав суточного распространения COVID-19 держится ниже сотни.

С начала этого года коронавирус в Японии выявили у 16 803 человек, в том числе 712 бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Скончались в общей сложности 697 человек, получивших осложнения после заражения COVID-19. В тяжелом состоянии находятся еще 263 человека. Вместе с тем, выздоровели и выписаны из больниц 1519 человек.

Поскольку в ряде районов Японии ситуация с распостранением коронавируса улучшается, власти страны рассматривают возможность досрочной отмены режима чрезвычайной ситуации в 34 префектурах, а в остальных 13, в том числе в Токио , она сохранится пока до 31 мая. Жителям районов, где режим продолжит действовать, рекомендовано оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу.