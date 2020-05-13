Григорий Лепс представил клип на песню "Одежда между"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певец Григорий Лепс опубликовал на YouTube клип на песню "Одежда между", которая была представлена в начале этого года. Видео напоминает боевик "Мистер и миссис Смит" (2005 год) с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.

"Спасибо всем за профессиональную работу", — написал музыкант в инстаграме.

Киллеры (модель Виктория Одинцова и актер Кирилл Дыцевич) приезжают на задание в заброшенную высотку, чтобы устранить друг друга. Оба вооружены и опасны. Как и в известном фильме, между ними возникают чувства. Понимая, что им нельзя быть вместе, главные герои идут на отчаянный шаг.

Параллельно показывают Григория Лепса, который поет где-то на соседнем этаже.

"Песня — мощь", "Клип — супер. Как всегда на высоте!", "Спасибо за шикарный голос и творчество", Переживаешь за отношения героев больше, чем за свои", — прокомментировали ролик пользователи на YouTube.