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Культура
2020-05-13T15:30
https://ria.ru/20200513/1571378114.html
Григорий Лепс представил клип на песню "Одежда между"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382401_176:0:901:408_1036x0_80_0_0_03b366294b2864fdf7593ba04d08b1f4.jpg
РИА Новости

Григорий Лепс представил клип на песню "Одежда между"

15:30 13.05.2020
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певец Григорий Лепс опубликовал на YouTube клип на песню "Одежда между", которая была представлена в начале этого года. Видео напоминает боевик "Мистер и миссис Смит" (2005 год) с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.
"Спасибо всем за профессиональную работу", — написал музыкант в инстаграме.
Киллеры (модель Виктория Одинцова и актер Кирилл Дыцевич) приезжают на задание в заброшенную высотку, чтобы устранить друг друга. Оба вооружены и опасны. Как и в известном фильме, между ними возникают чувства. Понимая, что им нельзя быть вместе, главные герои идут на отчаянный шаг.
Параллельно показывают Григория Лепса, который поет где-то на соседнем этаже.
"Песня — мощь", "Клип — супер. Как всегда на высоте!", "Спасибо за шикарный голос и творчество", Переживаешь за отношения героев больше, чем за свои", — прокомментировали ролик пользователи на YouTube.
Режиссер клипа — Заур Засеев ("Елки 3"), который уже работал с певцом и рэпером Тимати над видео к треку "С чистого листа".
Рэп-исполнитель Тимати
5 мая, 02:38Культура
Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"
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КультураШоу-бизнесМузыкаНовости культурыГригорий ЛепсYouTube
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