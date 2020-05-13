Летают гаражи и крыши. Очевидцы делятся видео урагана в Чите

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Чите порывы ветра сорвали крыши с нескольких зданий, сообщает местное издание " Чита.ру ".

На присланных читателем издания видеозаписях видно, как порывы ветра срывают крыши с магазина и супермаркета. Как отмечает издание, обломки упали на стоящие неподалеку автомобили.

На одном из видео поднятый в воздух гараж чуть не задавил прохожего.

Некоторые дома в городе, по сообщениям "Читы.ру", остались без света.