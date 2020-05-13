Летают гаражи и крыши. Очевидцы делятся видео урагана в Чите

На присланных читателем издания видеозаписях видно, как порывы ветра срывают крыши с магазина и супермаркета. Как отмечает издание, обломки упали на стоящие неподалеку автомобили.
На одном из видео поднятый в воздух гараж чуть не задавил прохожего.
Некоторые дома в городе, по сообщениям "Читы.ру", остались без света.
Главное управление МЧС России выпустило предупреждение, что во второй половине 13 мая и в течение ночи 14 мая на территории Забайкальского края ожидается сильный ветер с порывами 25-30 метров в секунду.
30 октября 2019, 11:26В Кузбассе ветер снес крышу торгового центра