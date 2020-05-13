Мурашко рассказал о начислении выплат медикам за работу с COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом должно начисляться не поминутно, а за всю смену, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы дадим еще раз разъяснение - ни в коем разе не должно быть там поминутной какой-то оплаты, то есть есть смена, когда человек работает в красной зоне, вся смена должна быть оплачена. Поэтому если вышел на скорую, на машину, которая работает сегодня с этой категорией пациентов, ездит на температурящих больных, он тоже должен получить за смену", - сказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об абсолютной неправомерности попыток некоторых чиновников на местах "вычислить" реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы платить только эти часы.
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