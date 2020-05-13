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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:54
https://ria.ru/20200513/1571377791.html
Мурашко рассказал о начислении выплат медикам за работу с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_bb454b584a0be635a6f4b457fb0ef9fe.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о начислении выплат медикам за работу с COVID-19

13:54 13.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом должно начисляться не поминутно, а за всю смену, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы дадим еще раз разъяснение - ни в коем разе не должно быть там поминутной какой-то оплаты, то есть есть смена, когда человек работает в красной зоне, вся смена должна быть оплачена. Поэтому если вышел на скорую, на машину, которая работает сегодня с этой категорией пациентов, ездит на температурящих больных, он тоже должен получить за смену", - сказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об абсолютной неправомерности попыток некоторых чиновников на местах "вычислить" реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы платить только эти часы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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