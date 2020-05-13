Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило полтора миллиона

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек в мире вылечились от нового типа коронавирусной инфекции, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным университета, всего в мире от COVID-19 вылечились 1 502 620 человек. Число летальных исходов составляет 292 311, общее число заразившихся - 4 278 180.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.