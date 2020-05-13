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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:04
https://ria.ru/20200513/1571377763.html
Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило полтора миллиона
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199844_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f14225b6d020ac1a4ff0ee09cac7b18d.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило полтора миллиона

13:54 13.05.2020 (обновлено: 14:04 13.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек в мире вылечились от нового типа коронавирусной инфекции, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным университета, всего в мире от COVID-19 вылечились 1 502 620 человек. Число летальных исходов составляет 292 311, общее число заразившихся - 4 278 180.
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