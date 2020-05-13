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Минобрнауки хочет провести онлайн-выпускной для оканчивающих вузы
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РИА Новости

Минобрнауки хочет провести онлайн-выпускной для оканчивающих вузы

14:28 13.05.2020 (обновлено: 14:31 13.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВ университете
В университете
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет совместно с платформой "Россия - страна возможностей" провести всероссийский онлайн-выпускной для выпускников вузов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой "Россия - страна возможностей", а также с участием всех университетов провести первый Всероссийский студенческий выпускной онлайн. Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы", - заявил он на заседании Российского союза ректоров.
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
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