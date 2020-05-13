Минобрнауки хочет провести онлайн-выпускной для оканчивающих вузы

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет совместно с платформой "Россия - страна возможностей" провести всероссийский онлайн-выпускной для выпускников вузов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой "Россия - страна возможностей", а также с участием всех университетов провести первый Всероссийский студенческий выпускной онлайн. Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы", - заявил он на заседании Российского союза ректоров.