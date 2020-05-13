Минобрнауки хочет провести онлайн-выпускной для оканчивающих вузы

"Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой "Россия - страна возможностей", а также с участием всех университетов провести первый Всероссийский студенческий выпускной онлайн. Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы", - заявил он на заседании Российского союза ректоров.