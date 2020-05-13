В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом выросло до 20

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) зафиксировано 20 случаев коронавируса, восемь пациентов уже выздоровели", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.

В минздраве отметили, что четыре из шести новых случаев выявлены у изолированных членов одной семьи. У еще одного члена той же семьи коронавирус был подтвержден ранее. Остальные двое входили в круг контактов носителя вируса.