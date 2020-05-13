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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:52
https://ria.ru/20200513/1571377664.html
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом выросло до 20
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом выросло до 20

13:52 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике достигло 20, сообщили в среду в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 10 мая сообщали о 14 подтвержденных случаях COVID-19.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) зафиксировано 20 случаев коронавируса, восемь пациентов уже выздоровели", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
В минздраве отметили, что четыре из шести новых случаев выявлены у изолированных членов одной семьи. У еще одного члена той же семьи коронавирус был подтвержден ранее. Остальные двое входили в круг контактов носителя вируса.
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Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияСШААзербайджанВ мире
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