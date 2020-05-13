Канадский зоопарк вернет двух панд в Китай из-за нехватки бамбука

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Канадский зоопарк Калгари отправляет двух панд обратно в Китай раньше срока по договору об аренде из-за нехватки бамбука, Канадский зоопарк Калгари отправляет двух панд обратно в Китай раньше срока по договору об аренде из-за нехватки бамбука, сообщает CBC News.

Животные находятся в аренде до 2023 года.

Сотрудники безуспешно пытались импортировать достаточно бамбука, чтобы накормить панд Эр Шуна и Да Мао. "Это слишком сильный стресс для моей команды и зверей. Можете представить себе, что у вас нет бамбука в течение нескольких дней?" — сказал президент и генеральный директор зоопарка Клеман Лантьер.

Свежий бамбук составляет почти всю диету панды. Взрослое животное может съедать около 40 килограммов в день.

До пандемии растение привозили два раза в неделю из Китая, но сейчас прямые рейсы отменены. По словам Лантьера, ограничения привели к завозу некачественного бамбука, панды отказывались его есть.

"Им не нравится корм, который они получают. Он слишком сухой", — пояснил гендиректор.