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Туризм
2020-05-13T14:09
https://ria.ru/20200513/1571377591.html
Канадский зоопарк вернет двух панд в Китай из-за нехватки бамбука
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РИА Новости

Канадский зоопарк вернет двух панд в Китай из-за нехватки бамбука

14:09 13.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Канадский зоопарк Калгари отправляет двух панд обратно в Китай раньше срока по договору об аренде из-за нехватки бамбука, сообщает CBC News.
Животные находятся в аренде до 2023 года.
Сотрудники безуспешно пытались импортировать достаточно бамбука, чтобы накормить панд Эр Шуна и Да Мао. "Это слишком сильный стресс для моей команды и зверей. Можете представить себе, что у вас нет бамбука в течение нескольких дней?" — сказал президент и генеральный директор зоопарка Клеман Лантьер.
Свежий бамбук составляет почти всю диету панды. Взрослое животное может съедать около 40 килограммов в день.
До пандемии растение привозили два раза в неделю из Китая, но сейчас прямые рейсы отменены. По словам Лантьера, ограничения привели к завозу некачественного бамбука, панды отказывались его есть.
"Им не нравится корм, который они получают. Он слишком сухой", — пояснил гендиректор.
На этой неделе в зоопарке рассчитывают получить разрешение на перевозку панд на родину.
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