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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:50
https://ria.ru/20200513/1571377556.html
В Швейцарии число случаев коронавируса выросло до 30 413
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571104103_0:106:2987:1786_1036x0_80_0_0_f127f4388f3c5a93cd8449351ff6c40e.jpg
РИА Новости

В Швейцарии число случаев коронавируса выросло до 30 413

13:50 13.05.2020
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© REUTERS / Arnd WiegmannЧеловек в костюме клоуна на одной из улиц в Цюрихе, Швейцария
Человек в костюме клоуна на одной из улиц в Цюрихе, Швейцария
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Человек в костюме клоуна на одной из улиц в Цюрихе, Швейцария
ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений новым типом коронавируса за сутки в Швейцарии составило 33 человека, всего с момента вспышки в стране заболело 30 413 человек, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 13 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 33 новых заражения (во вторник - 36), скончались три человека. Таким образом, общее число заболевших составило 30 413 человек, скончалось 1564 человека.
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Как отмечается, всего в стране проведено 322 084 теста (5232 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 11%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5475 заболевших), Женева (5168 человек), Цюрих (3448 человек) и Тичино (3237 человека).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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