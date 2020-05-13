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2020-05-13T15:23
https://ria.ru/20200513/1571377345.html
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
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РИА Новости

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

13:48 13.05.2020 (обновлено: 15:23 13.05.2020)
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© Фото : ИА "Регион 64"Лидия Прозорова
Лидия Прозорова
© Фото : ИА "Регион 64"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сотрудницу Центра молодежных инициатив города Энгельса Лидию Прозорову уволят после слов о "скулящих" рожающих, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
Ранее чиновница оставила комментарий в одном из пабликов "ВКонтакте". По ее словам, раньше государство не давало денег за рождение детей и "жили как-то, не скулили". Прозорова написала, что теперь рожающие считают, что им все должны.

"И чем больше получают, тем больше хочется!" — написала она.

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
Здание Государственной думы РФ
Вчера, 14:01
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Таким во власти не место

Ранее слова Прохоровой раскритиковал депутат Госдумы Николай Панков, а вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров потребовал ее отставки.
Пивоваров отметил, что такие комментарии станут серьезным поводом для общения с местными властями. Он отметил, что хамство, чванство и необдуманные слова неприемлемы при общении чиновников с людьми.
"Считаю, что таким служащим, как Прозорова, не место в органах местного самоуправления, — подчеркнул он.
В свою очередь, политолог Александр Пантелеев заявил, что Прозорова таким комментарием продемонстрировала непрофессионализм.
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на политолога, решение уволить чиновницу отражает желание местной власти повысить уровень доверия к себе, показать, что они заботятся о гражданах и пресекают такое отношение.
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Общество
Популярные комментарии
Правильно все написала! Уже не знают, как этим яжемамшкам угодить. У их детей есть родители, вот пусть и заботятся о них, работают! Скоро до 18 лет будут в декрете сидеть. А о стариков ноги вытирают, кинут по 300 рублей и будут полгода трещать со всех экранов, как их облагодетельствовали ! Что стариков бояться, они безответные
13 мая, 16:11
Nina Pushkareva
108111624
Согласен ! Чем дети и мамки лучше других ? НИЧЕМ !!!! Ну а чиновница наверное должна уважительнее быть.
13 мая, 16:41
yyyu55 yu55
32010310
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