Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сотрудницу Центра молодежных инициатив города Энгельса Лидию Прозорову уволят после слов о "скулящих" рожающих, сообщил портал Сотрудницу Центра молодежных инициатив города Энгельса Лидию Прозорову уволят после слов о "скулящих" рожающих, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.

Ранее чиновница оставила комментарий в одном из пабликов "ВКонтакте". По ее словам, раньше государство не давало денег за рождение детей и "жили как-то, не скулили". Прозорова написала, что теперь рожающие считают, что им все должны.

"И чем больше получают, тем больше хочется!" — написала она.

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.

Таким во власти не место

Ранее слова Прохоровой раскритиковал депутат Госдумы Николай Панков , а вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров потребовал ее отставки.

Пивоваров отметил, что такие комментарии станут серьезным поводом для общения с местными властями. Он отметил, что хамство, чванство и необдуманные слова неприемлемы при общении чиновников с людьми.

"Считаю, что таким служащим, как Прозорова, не место в органах местного самоуправления, — подчеркнул он.

В свою очередь, политолог Александр Пантелеев заявил, что Прозорова таким комментарием продемонстрировала непрофессионализм.