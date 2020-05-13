Лавров: США выступают против прозрачности своей биологической активности

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. США не хотят обеспечить транспарентность своей военной биологической активности по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что с 2001 года Россия вместе с большинством других стран, включая КНР, выступает за договоренность о подготовке протокола к конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, который создавал бы механизм верификации и проверки выполнения станами-участницами конвенции своего обязательства не производить биологического оружия.
"Категорически против такого предложения выступают Соединенные Штаты Америки практически в одиночку. Конечно, сейчас эта проблема обострилась. И нежелание Соединенных Штатов обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира, конечно, наводит на вопросы о том, а что все-таки на самом деле происходит и какие цели преследуются", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в формате видеоконференции совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.