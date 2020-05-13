Лавров: США выступают против прозрачности своей биологической активности

"Категорически против такого предложения выступают Соединенные Штаты Америки практически в одиночку. Конечно, сейчас эта проблема обострилась. И нежелание Соединенных Штатов обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира, конечно, наводит на вопросы о том, а что все-таки на самом деле происходит и какие цели преследуются", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в формате видеоконференции совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.