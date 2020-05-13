Мурашко отметил снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в этом году в РФ снижается, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"По сердечно-сосудистым заболеваниям по этому году конкретно у нас идет динамика по снижению смертности. Видимо, определенный режим самоизоляции и стиль жизни, плюс, я говорил, что увеличился объем рентгенэндоваскулярных вмешательств, это тоже элемент снижения смертности", - рассказал Мурашко на пленарном заседании в Госдуме.
По словам министра, в этом году 10 миллиардов рублей было направлено на обеспечение пациентов лекарственными препаратами.
"Мы ряд регионов очень сильно раскритиковали, я вынужден был написать письмо в генеральную прокуратуру по неосвоению средств и по необеспечению пациентов лекарственными препаратами этой категории. Поэтому вот этот блок, он крайне важен, и мы старались отделения сердечно-сосудистой хирургии, кардиологические отделения оставить работающими, где это было возможно", - добавил Мурашко.