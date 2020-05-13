Мурашко отметил снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

"Мы ряд регионов очень сильно раскритиковали, я вынужден был написать письмо в генеральную прокуратуру по неосвоению средств и по необеспечению пациентов лекарственными препаратами этой категории. Поэтому вот этот блок, он крайне важен, и мы старались отделения сердечно-сосудистой хирургии, кардиологические отделения оставить работающими, где это было возможно", - добавил Мурашко.