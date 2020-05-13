Лавров заявил о готовности Китая сотрудничать с ВОЗ по борьбе с COVID-19

"Именно в этой точки зрения важно разобраться в причинах возникновения этой инфекции. Насколько я знаю, китайские официальные представители выразили готовность сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения по проведению такой работы. Я убежден, что в этом заинтересованы все страны мира. Мы против того, чтобы этот научный, гуманистический подход, который нацелен на надёжную защиту человечества в будущем, чтобы он политизировался и использовался в нечистоплотной конкурентной борьбе", - отметил министр.