Лавров заявил о готовности Китая сотрудничать с ВОЗ по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с ВОЗ по противодействию коронавирусу, Москва считает вредным политизацию такого взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что первого апреля состоялась встреча экспертов-медиков стран-членов ШОС, они договорились сформировать сводный документ, который будет обобщать опыт борьбы стран объединения с COVID-19.
"У меня нет никаких сомнений, что в рамках этой работы наши китайские коллеги будут активно сотрудничать и предоставлять информацию, которую они накопили по итогам преодоления вспышки коронавирусной инфекции на своей территории", - сказал Лавров журналистам по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран ШОС.
Он подчеркнул, что необходимо разобраться с причинами возникновения коронавирусной инфекции, но к этой задаче нужно подходить с точки зрения важности каким образом человечество сможет контролировать пандемию в будущем.
"Именно в этой точки зрения важно разобраться в причинах возникновения этой инфекции. Насколько я знаю, китайские официальные представители выразили готовность сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения по проведению такой работы. Я убежден, что в этом заинтересованы все страны мира. Мы против того, чтобы этот научный, гуманистический подход, который нацелен на надёжную защиту человечества в будущем, чтобы он политизировался и использовался в нечистоплотной конкурентной борьбе", - отметил министр.
США обвиняли Китай в сокрытии информации по коронавирусу. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
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