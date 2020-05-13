Минздрав поддержал повышение оплаты труда медиков

"По комплексным выплатам (врачам - прим. ред.). Я уже говорил, что часть вопросов была закрыта в плане амбулаторно-поликлинической помощи, когда мы оставили подушевой норматив и ушли от объемов. Мы видим, что снижение объемов, нагрузки и так далее, перераспределение произошло. Конечно же, нужно (повышать оплату труда - ред.), этот вопрос очень хороший, я вообще двумя руками за любые повышения медицинским работникам оплаты труда, поэтому мы готовы проработать это с правительством", - рассказал Мурашко.