Минздрав поддержал повышение оплаты труда медиков

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поддерживает повышение оплаты труда медработников и готов проработать этот вопрос, об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы.
"По комплексным выплатам (врачам - прим. ред.). Я уже говорил, что часть вопросов была закрыта в плане амбулаторно-поликлинической помощи, когда мы оставили подушевой норматив и ушли от объемов. Мы видим, что снижение объемов, нагрузки и так далее, перераспределение произошло. Конечно же, нужно (повышать оплату труда - ред.), этот вопрос очень хороший, я вообще двумя руками за любые повышения медицинским работникам оплаты труда, поэтому мы готовы проработать это с правительством", - рассказал Мурашко.
Сейчас, по словам министра, важно, чтобы все элементы медицинской системы работали.
"Потому что мы видим, что часть, где поток пациентов уменьшился, там нужно просто хотя бы зарплату продержать даже. Поэтому в этом вопросе мы сформировали определенный пакет по выпадающим доходам, и мы его направили уже в правительство", - отметил Мурашко.
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