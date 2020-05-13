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2020-05-13T13:42
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Минздрав поддержал повышение оплаты труда медиков
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РИА Новости

Минздрав поддержал повышение оплаты труда медиков

13:42 13.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поддерживает повышение оплаты труда медработников и готов проработать этот вопрос, об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы.
"По комплексным выплатам (врачам - прим. ред.). Я уже говорил, что часть вопросов была закрыта в плане амбулаторно-поликлинической помощи, когда мы оставили подушевой норматив и ушли от объемов. Мы видим, что снижение объемов, нагрузки и так далее, перераспределение произошло. Конечно же, нужно (повышать оплату труда - ред.), этот вопрос очень хороший, я вообще двумя руками за любые повышения медицинским работникам оплаты труда, поэтому мы готовы проработать это с правительством", - рассказал Мурашко.
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Сейчас, по словам министра, важно, чтобы все элементы медицинской системы работали.
"Потому что мы видим, что часть, где поток пациентов уменьшился, там нужно просто хотя бы зарплату продержать даже. Поэтому в этом вопросе мы сформировали определенный пакет по выпадающим доходам, и мы его направили уже в правительство", - отметил Мурашко.
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