Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певец Валерий Сюткин рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", что во время пандемии коронавирусной инфекции артисты проводят онлайн-концерты и корпоративы.
Певец описал одно из таких онлайн-мероприятий.
"Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена", — сказал Сюткин.
Он добавил, что в таких случаях не следует использовать микрофон, иначе это "убивает жанр". По его словам, нужно, чтобы это выглядело как звонок другу.
"Берешь гитару и поешь", — пояснил Сюткин.
Артист также рассказал, что время самоизоляции проводит с пользой: продолжает работать над репертуаром, а также участвует различных мероприятиях в Сети.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило четыре миллиона человек, 283 тысячи умерли. В России выявили более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2212 человек скончались, 48 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.