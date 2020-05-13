Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии

"Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена", — сказал Сюткин.