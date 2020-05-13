Марк Хэмилл рассказал, будет ли он еще играть Люка Скайуокера

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Марк Хэмилл рассказал, что его время в роли Люка Скайуокера во вселенной "Звездных войн" подошло к концу, Марк Хэмилл рассказал, что его время в роли Люка Скайуокера во вселенной "Звездных войн" подошло к концу, сообщает Entertainment Weekly.

Хэмилл начал играть Люка в 1977 году, с четвертого эпизода, с которого начались съемки знаменитой франшизы Джорджа Лукаса. В результате актер из мыльных опер превратился в суперзвезду.

"Нет, это невозможно себе представить", – ответил он на вопрос о том, думал ли он вновь появиться в "Звездных войнах".

"У моего персонажа было развитие, кульминация и завершение. Эти фильмы дали мне куда больше, чем я мог ожидать. Когда мы начинали, я этого, конечно, не знал. Моим последним эпизодом был девятый, и это была горький момент", – добавил актер.