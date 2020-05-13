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Культура
2020-05-13T22:59
https://ria.ru/20200513/1571376680.html
Марк Хэмилл рассказал, будет ли он еще играть Люка Скайуокера
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РИА Новости

Марк Хэмилл рассказал, будет ли он еще играть Люка Скайуокера

22:59 13.05.2020
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© AP Photo / 20th Century-Fox Film CorporationАмериканские актеры Харрисон Форд, Кэрри Фишер и Марк Хэмилл в фильме "Звёздные войны"
Американские актеры Харрисон Форд, Кэрри Фишер и Марк Хэмилл в фильме Звёздные войны
© AP Photo / 20th Century-Fox Film Corporation
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Марк Хэмилл рассказал, что его время в роли Люка Скайуокера во вселенной "Звездных войн" подошло к концу, сообщает Entertainment Weekly.
Хэмилл начал играть Люка в 1977 году, с четвертого эпизода, с которого начались съемки знаменитой франшизы Джорджа Лукаса. В результате актер из мыльных опер превратился в суперзвезду.
"Нет, это невозможно себе представить", – ответил он на вопрос о том, думал ли он вновь появиться в "Звездных войнах".
"У моего персонажа было развитие, кульминация и завершение. Эти фильмы дали мне куда больше, чем я мог ожидать. Когда мы начинали, я этого, конечно, не знал. Моим последним эпизодом был девятый, и это была горький момент", – добавил актер.
"Я обожаю всех этих людей, и очень хорошо отношусь в Джорджу Лукасу и к персонажу, которого он создал <…> Но я не хочу жадничать. Есть и другие истории, есть множество прекрасных актеров, а я им уже не нужен", – пояснил Хэмилл.
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
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КультураКино и сериалыНовости культурыМарк ХэмиллДжордж Лукас
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