В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.
Он отметил, что ситуация с плановой медпомощью по всему миру изменилась. В апреле число поступающих пациентов сократилось на 7%, в частности, в институте Бурденко.
"И многие учреждения сегодня в силу того, что пациенты опасаются, в общем, обоснованно опасаются, в этот период идти на большое вмешательство, я уже говорил о том, что 400 очагов возникло в больницах, заносы несмотря на все профилактические меры существуют", - сказал Мурашко на заседании в Госдуме.
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