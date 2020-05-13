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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:45
https://ria.ru/20200513/1571376550.html
В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569878371_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_138b0f833603452bc93eb48ab8bd3abc.jpg
РИА Новости

В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса

13:39 13.05.2020 (обновлено: 13:45 13.05.2020)
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкЗакрытый въезд на территорию республиканской клинической больницы в Уфе
Закрытый въезд на территорию республиканской клинической больницы в Уфе
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Закрытый въезд на территорию республиканской клинической больницы в Уфе
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.
Он отметил, что ситуация с плановой медпомощью по всему миру изменилась. В апреле число поступающих пациентов сократилось на 7%, в частности, в институте Бурденко.
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"И многие учреждения сегодня в силу того, что пациенты опасаются, в общем, обоснованно опасаются, в этот период идти на большое вмешательство, я уже говорил о том, что 400 очагов возникло в больницах, заносы несмотря на все профилактические меры существуют", - сказал Мурашко на заседании в Госдуме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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