Система ОМС однозначно должна трансформироваться, заявил Мурашко

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Система обязательного медицинского страхования в России должна трансформироваться, но речь об оптимизации не идет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"То, что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть сквозной систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит. Вопрос не идет об оптимизации, вопрос о том, чтобы понимать, где за что заплатил и какой результат", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.
Он уточнил, что те расходы, которые понесло на сегодняшний день государство на систему здравоохранения, из системы ОМС покрыть невозможно, поэтому были выделены средства из федерального бюджета.
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