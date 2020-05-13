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2020-05-13T14:44
https://ria.ru/20200513/1571376239.html
Система ОМС однозначно должна трансформироваться, заявил Мурашко
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РИА Новости

Система ОМС однозначно должна трансформироваться, заявил Мурашко

13:35 13.05.2020 (обновлено: 14:44 13.05.2020)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Система обязательного медицинского страхования в России должна трансформироваться, но речь об оптимизации не идет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"То, что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть сквозной систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит. Вопрос не идет об оптимизации, вопрос о том, чтобы понимать, где за что заплатил и какой результат", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.
Он уточнил, что те расходы, которые понесло на сегодняшний день государство на систему здравоохранения, из системы ОМС покрыть невозможно, поэтому были выделены средства из федерального бюджета.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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