Система ОМС однозначно должна трансформироваться, заявил Мурашко

"То, что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть сквозной систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит. Вопрос не идет об оптимизации, вопрос о том, чтобы понимать, где за что заплатил и какой результат", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.