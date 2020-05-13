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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:33
https://ria.ru/20200513/1571375978.html
Володин осудил попытки почасовой оплаты медикам, работающим с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1036x0_80_0_0_a2341760f56d5c6de91ee8fca13f65f0.jpg
РИА Новости

Володин осудил попытки почасовой оплаты медикам, работающим с COVID-19

13:33 13.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Попытки некоторых чиновников на местах "вычислить" реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы платить только эти часы, абсолютно неправомерны, ситуация с задержкой дополнительных выплат медицинским работникам недопустима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В среду в Госдуме проходит "правительственный час" с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко. Володин отметил, что Мурашко стал первым министром, приглашенным на правчас в весеннюю сессию. По словам спикера, депутатов в первую очередь волнуют вопросы доступности и своевременности медицинской помощи больным коронавирусом, а также защиты врачей.
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"Постепенное снятие ограничений может привести к новой вспышке инфекции, что потребует слаженной работы системы здравоохранения на всех уровнях. Нам важно понять степень готовности медицинских организаций. Достаточно ли развернуто койко-мест, оборудования, лекарств, как укомплектованы больницы персоналом, насколько защищены медицинские работники", - сказал Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что ситуация с задержкой дополнительных выплат медикам, работающим с больными коронавирусом, недопустима.
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"Также абсолютно неправомерны и несправедливы попытки некоторых чиновников на местах "вычислить" реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы оплатить только эти часы. Президент, говоря о специальных мерах поддержки медработников, работающих с коронавирусом, не проводил между ними различий - все одинаково рискуют своим здоровьем и жизнью, оказывая помощь больным. Необходимо соблюсти одинаковый подход к оплате их труда", - подчеркнул Володин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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