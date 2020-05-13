Володин осудил попытки почасовой оплаты медикам, работающим с COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Попытки некоторых чиновников на местах "вычислить" реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы платить только эти часы, абсолютно неправомерны, ситуация с задержкой дополнительных выплат медицинским работникам недопустима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В среду в Госдуме проходит "правительственный час" с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко. Володин отметил, что Мурашко стал первым министром, приглашенным на правчас в весеннюю сессию. По словам спикера, депутатов в первую очередь волнуют вопросы доступности и своевременности медицинской помощи больным коронавирусом, а также защиты врачей.
"Постепенное снятие ограничений может привести к новой вспышке инфекции, что потребует слаженной работы системы здравоохранения на всех уровнях. Нам важно понять степень готовности медицинских организаций. Достаточно ли развернуто койко-мест, оборудования, лекарств, как укомплектованы больницы персоналом, насколько защищены медицинские работники", - сказал Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что ситуация с задержкой дополнительных выплат медикам, работающим с больными коронавирусом, недопустима.
"Также абсолютно неправомерны и несправедливы попытки некоторых чиновников на местах "вычислить" реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы оплатить только эти часы. Президент, говоря о специальных мерах поддержки медработников, работающих с коронавирусом, не проводил между ними различий - все одинаково рискуют своим здоровьем и жизнью, оказывая помощь больным. Необходимо соблюсти одинаковый подход к оплате их труда", - подчеркнул Володин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.