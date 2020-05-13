Володин осудил попытки почасовой оплаты медикам, работающим с COVID-19

"Постепенное снятие ограничений может привести к новой вспышке инфекции, что потребует слаженной работы системы здравоохранения на всех уровнях. Нам важно понять степень готовности медицинских организаций. Достаточно ли развернуто койко-мест, оборудования, лекарств, как укомплектованы больницы персоналом, насколько защищены медицинские работники", - сказал Володин.

"Также абсолютно неправомерны и несправедливы попытки некоторых чиновников на местах "вычислить" реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы оплатить только эти часы. Президент, говоря о специальных мерах поддержки медработников, работающих с коронавирусом, не проводил между ними различий - все одинаково рискуют своим здоровьем и жизнью, оказывая помощь больным. Необходимо соблюсти одинаковый подход к оплате их труда", - подчеркнул Володин.