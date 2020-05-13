Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:32
https://ria.ru/20200513/1571375950.html
Лавров: США усиливают давление на другие страны в условиях пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1036x0_80_0_0_be94ae0f2af77bd3ac501e9a7edcbc61.jpg
РИА Новости

Лавров: США усиливают давление на другие страны в условиях пандемии

13:32 13.05.2020
695
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. США в условиях пандемии коронавируса пытаются навязать свои правила, усиливают давление на страны, проводящие независимую политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка, который они называют порядком, основанным на правилах", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеосвязи.
Президент США Дональд Трамп
11:41Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил возможные санкции США против Китая из-за коронавируса
Он подчеркнул, что эти правила изобретаются самими США.
"Одновременно усиливается давление на страны, которые проводят независимый внешнеполитический курс", - добавил российский министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
3010100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей ЛавровСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Китай и Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров оценил ситуацию вокруг договоренностей США с талибами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров призвал разобраться с причинами возникновения коронавируса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США выступают против прозрачности своей биологической активности
Информационный экран в переходе в Москве
Ученый рассказал, сколько могут жить люди в условиях жесткой самоизоляции
Мужчина на Красной площади в Москве во время режима самоизоляции жителей
Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
Девушка в маске и перчатках
КПРФ призвала бесплатно раздавать маски и перчатки
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Депутат бундестага призвал снять санкции с Крыма
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Дезинфекция парка в Новосибирске
В Минздраве назвали главное условие снятия ограничений
Верховный суд США
Эксперты рассказали о трудностях американских судов из-за коронавируса
Мехико
В Мексике представили план выхода из карантина
Вячеслав Володин
Володин осудил попытки почасовой оплаты медикам, работающим с COVID-19
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
Лента новостейМолния