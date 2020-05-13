Лавров: США усиливают давление на другие страны в условиях пандемии

"Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка, который они называют порядком, основанным на правилах", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеосвязи.