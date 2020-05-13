Лавров: США усиливают давление на другие страны в условиях пандемии

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. США в условиях пандемии коронавируса пытаются навязать свои правила, усиливают давление на страны, проводящие независимую политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка, который они называют порядком, основанным на правилах", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеосвязи.
Он подчеркнул, что эти правила изобретаются самими США.
"Одновременно усиливается давление на страны, которые проводят независимый внешнеполитический курс", - добавил российский министр.
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