В Австралии оштрафовали "церковь", продающую "чудо-лекарство" от COVID-19

В препарате "Чудесная минеральная добавка" (MMS), который рекламирует "церковь", как отмечает регулятор, содержится большая концентрация хлорита натрия, химиката, который используется в качестве отбеливателя. Власти добавили, что не существует никаких "клинически проверенных, научно доказанных данных о том, что MMS может излечивать или смягчать симптомы заболеваний". Применение таких препаратов может нанести серьезный вред здоровью и повлечь за собой тошноту, диарею и сильное обезвоживание, что "в некоторых случаях может привести к госпитализации", добавили специалисты.