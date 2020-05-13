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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:31
https://ria.ru/20200513/1571375896.html
В Австралии оштрафовали "церковь", продающую "чудо-лекарство" от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

В Австралии оштрафовали "церковь", продающую "чудо-лекарство" от COVID-19

13:30 13.05.2020 (обновлено: 13:31 13.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Администрация медицинских товаров Австралии выписала штрафы на 98 тысяч долларов австралийскому отделению самопровозглашенной "Церкви здоровья и исцеления Genesis II" MSS Austrlalia за рекламирование отбеливающего средства под видом чудо-лекарства от коронавируса, говорится на сайте регулятора.
В препарате "Чудесная минеральная добавка" (MMS), который рекламирует "церковь", как отмечает регулятор, содержится большая концентрация хлорита натрия, химиката, который используется в качестве отбеливателя. Власти добавили, что не существует никаких "клинически проверенных, научно доказанных данных о том, что MMS может излечивать или смягчать симптомы заболеваний". Применение таких препаратов может нанести серьезный вред здоровью и повлечь за собой тошноту, диарею и сильное обезвоживание, что "в некоторых случаях может привести к госпитализации", добавили специалисты.
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"Администрация медицинских товаров Австралии (TGA) выпустила 12 протоколов о нарушении на общую сумму в 151,2 тысячи (австралийских) долларов (более 98 тысяч долларов США) за незаконное рекламирование "Чудесной минеральной добавки"… и других медикаментов, продаваемых Southern Cross Directories Pty Ltd, торгующей как MMS Australia", - говорится в заявлении регулятора.
Власти добавили, что обеспокоены тем "вредоносным воздействием", которое может оказать на организм принятое "чудо-лекарство".
"(Регулятор) TGA опубликовал обновленное предупреждение об опасности для предостережения потребителей относительно утверждений в интернете, что "Чудесное минеральное решение" (MMS) годится для лечения, исцеления, профилактики или облегчения симптомов заболеваний, в том числе COVID-19", - отмечается в заявлении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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