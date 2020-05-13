Площадь посевов кукурузы в Подмосковье выросла на 25%

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Площадь посевов кукурузы в Московской области превысила прошлогодний показатель на 25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.
"Сельхозпредприятия области посеяли на сегодняшний день более 1,6 тысяч гектар кукурузы, что составляет порядка 50% от всей запланированной площади посадки культуры. И это на 25% больше, чем было посеяно на аналогичный период в прошлом году", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина. Он добавил, что всего в этом году на территории Московской области планируется посеять 3,4 тысяч гектаров кукурузы на зерно.
"В некоторых городских округах уже завершился сев кукурузы. К примеру, в Домодедово уже посеяли и площади кукурузы здесь самые большие в регионе - более 700 гектар. Также в Луховицах посеяно 310 гектар кукурузы, в Коломенском округе - 250 гектар. В Зарайске из почти 400 гектаров запланированных засеяно только порядка 100 гектар. Также меньше половины из 281 гектаров засеяли в городском округе Серебряные Пруды", - отметил Разин.