Площадь посевов кукурузы в Подмосковье выросла на 25%

"Сельхозпредприятия области посеяли на сегодняшний день более 1,6 тысяч гектар кукурузы, что составляет порядка 50% от всей запланированной площади посадки культуры. И это на 25% больше, чем было посеяно на аналогичный период в прошлом году", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина. Он добавил, что всего в этом году на территории Московской области планируется посеять 3,4 тысяч гектаров кукурузы на зерно.