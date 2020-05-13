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Новости Подмосковья
2020-05-13T13:31
https://ria.ru/20200513/1571375868.html
Площадь посевов кукурузы в Подмосковье выросла на 25%
https://cdn23.img.ria.ru/images/117938/62/1179386230_0:239:2789:1808_1036x0_80_0_0_39411f6977d809baf137eecfc8ee2e33.jpg
РИА Новости

Площадь посевов кукурузы в Подмосковье выросла на 25%

13:31 13.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСозревшие початки кукурузы
Созревшие початки кукурузы
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Созревшие початки кукурузы
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Площадь посевов кукурузы в Московской области превысила прошлогодний показатель на 25%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.
"Сельхозпредприятия области посеяли на сегодняшний день более 1,6 тысяч гектар кукурузы, что составляет порядка 50% от всей запланированной площади посадки культуры. И это на 25% больше, чем было посеяно на аналогичный период в прошлом году", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина. Он добавил, что всего в этом году на территории Московской области планируется посеять 3,4 тысяч гектаров кукурузы на зерно.
"В некоторых городских округах уже завершился сев кукурузы. К примеру, в Домодедово уже посеяли и площади кукурузы здесь самые большие в регионе - более 700 гектар. Также в Луховицах посеяно 310 гектар кукурузы, в Коломенском округе - 250 гектар. В Зарайске из почти 400 гектаров запланированных засеяно только порядка 100 гектар. Также меньше половины из 281 гектаров засеяли в городском округе Серебряные Пруды", - отметил Разин.
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