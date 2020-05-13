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2020-05-13T13:29
https://ria.ru/20200513/1571375747.html
МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года
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РИА Новости

МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года

13:29 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паспорта РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
Ранее президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, признающий действительными в РФ паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля.
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"Просроченные" документы: что делать их владельцам?Президент России продлил паспорта и водительские удостоверения с истекшим или истекающим сроком действия. В нынешних условиях, когда менять документы крайне затруднительно, мера вынужденная и более чем оправданная. Однако не все так просто.
"Определить, что срок подачи заявлений о выдаче или замене документов… истекает 31 декабря 2020 года", - сообщается в проекте приказа, в котором прописаны порядок и сроки подачи заявлений на получение или замену соответствующих документов.
Первые два пункта уточняют порядок и сроки замены водительских удостоверений и паспортов, если срок их действия истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Также это относится к 14-летним гражданам России, которые должны получить свой первый паспорт в указанный период.
"Кроме того, проектом приказа предлагается максимально использовать возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг", - отмечается в документе.
По информации МВД, в стране за полгода в среднем оформляется более 2 миллионов паспортов и примерно столько же водительских удостоверений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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