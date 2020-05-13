МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года

"Просроченные" документы: что делать их владельцам? Президент России продлил паспорта и водительские удостоверения с истекшим или истекающим сроком действия. В нынешних условиях, когда менять документы крайне затруднительно, мера вынужденная и более чем оправданная. Однако не все так просто.