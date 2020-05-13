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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:25
https://ria.ru/20200513/1571375428.html
В Иране за сутки выявили 1958 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570295003_0:217:2870:1831_1036x0_80_0_0_b0239204821a5b716b1312055622e6af.jpg
РИА Новости

В Иране за сутки выявили 1958 новых случаев коронавируса

13:25 13.05.2020
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© REUTERS / WANA/Ali KharaСотрудник скорой медицинской помощи перевозит пациента с коронавирусом в больницу в Тегеране, Иран
Сотрудник скорой медицинской помощи перевозит пациента с коронавирусом в больницу в Тегеране, Иран
© REUTERS / WANA/Ali Khara
Сотрудник скорой медицинской помощи перевозит пациента с коронавирусом в больницу в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 мая – РИА Новости. Иран зафиксировал рост случаев заражения коронавирусом за сутки – почти две тысячи, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки по всей стране удалось выявить 1958 случаев заражения COVID-19, что свидетельствует об относительном росте числа заражений. Всего же число заражений возросло до 112 725", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

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При этом, по его словам, всего выздоровели не менее 89 428 человек, а за прошедшие сутки скончались 50 человек. Всего же число жертв с 19 февраля, когда были выявлены первые случаи COVID-19 в стране, достигло 6783.
Что касается суточного прироста жертв, то в последнее время он стабилен - в районе 50.
Озвученные им данные по заразившимся за сутки стали резким скачком почти на треть от выявленного накануне числа новых больных (12 мая их было 1481), число новых случаев впервые за долгое время вновь приблизилось к двум тысячам.
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При этом накануне министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что властям удалось во многих районах Ирана установить контроль над ситуацией, а в некоторых даже локализовать коронавирус. Тем не менее, на данный момент, как сообщают власти, основными очагами коронавируса являются две провинции – Хузестан и Тегеран.
Статистические данные по коронавирусу в Иране в последние несколько недель нестабильны, что в основном касается выявления новых случаев заражения. Так, 2 мая был зафиксирован самый низкий с середины марта показатель - 802 новых случая, потом он начал вновь расти, дойдя в среднем в последние несколько дней до 1,3-1,7 тысячи случаев за сутки.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаТегеран (город)Коронавирус COVID-19ИранВ мире
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