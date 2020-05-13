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2020-05-13T13:39
https://ria.ru/20200513/1571375375.html
С Сейшел в Москву вылетел рейс со 140 россиянами
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РИА Новости

С Сейшел в Москву вылетел рейс со 140 россиянами

13:23 13.05.2020 (обновлено: 13:39 13.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вывозной рейс с Сейшельских островов со 140 россиянами на борту вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Сейшелах.
"Рейс вылетел в 13.30 по местному времени. На борту находятся 140 человек, не считая членов экипажа. Прибытие в Москву ожидается по расписанию, борт должен приземлиться в 00.05 14 мая", - рассказали агентству в посольстве.
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Ранее сообщалось, что вывозные рейсы из Таиланда, Китая и Сейшел планируются в среду 13 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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