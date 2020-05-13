С Сейшел в Москву вылетел рейс со 140 россиянами

"Рейс вылетел в 13.30 по местному времени. На борту находятся 140 человек, не считая членов экипажа. Прибытие в Москву ожидается по расписанию, борт должен приземлиться в 00.05 14 мая", - рассказали агентству в посольстве.

Россия своих не бросает — но именно своих

Россия своих не бросает — но именно своих

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.