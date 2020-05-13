В ГД внесли поправку о возможности голосовать на выборах дистанционно

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от "Единой России" внесла поправку о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, сообщил РИА Новости соавтор поправки, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
"При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования", — сказал Вяткин РИА Новости со ссылкой на текст поправки.
Поправка вносится ко второму чтению проекта, который касается совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.