В ГД внесли поправку о возможности голосовать на выборах дистанционно

"При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования", — сказал Вяткин РИА Новости со ссылкой на текст поправки.