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2020-05-13T18:34
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В ГД внесли поправку о возможности голосовать на выборах дистанционно
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РИА Новости

В ГД внесли поправку о возможности голосовать на выборах дистанционно

13:23 13.05.2020 (обновлено: 18:34 13.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от "Единой России" внесла поправку о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, сообщил РИА Новости соавтор поправки, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

"При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования", — сказал Вяткин РИА Новости со ссылкой на текст поправки.

Поправка вносится ко второму чтению проекта, который касается совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.
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Дмитрий ВяткинГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
Популярные комментарии
и голубями
13 мая, 13:29
Павел Пономарев
46181101
Может будет достаточно просто кивнуть перед телевизором? Представляете,какая экономия средств для бюджета!
13 мая, 16:01
СГСнусмумрик Гобс
39110202
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