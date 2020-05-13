Китай сократил пропуск фур из Приморья из-за COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Китайская сторона сократила пропуск грузовиков на границе с Приморьем на несколько дней из-за выявленного у одного из российских водителей коронавируса, сообщает правительство региона.
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения мер по борьбе с коронавирусом властями КНР перед российскими пунктами пропуска на границе с Китаем в Приморье образовались очереди из груженых и порожних грузовиков и прицепов, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья сообщали, что ведут переговоры с руководством провинций КНР по поводу разрешения ситуации на границе. Посол РФ в Китае Андрей Денисов сообщал, что дипмиссия знает о сложной ситуации на пограничных пунктах пропуска с КНР и пытается решить проблему. В среду председатель профсоюза транспортных перевозчиков региона Петр Куприянов сообщил РИА Новости, что 300 большегрузов стоят на российской стороне пред пунктом пропуска с КНР в Приморье, водители готовы бастовать. По его словам, в день в КНР пропускают по 10 фур.
"Как сообщил директор Владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Игорь Хрущев, 12 мая в Суйфэньхэ после пересечения российско-китайской границы при тестировании на COVID-19 был выявлен российский водитель с положительным результатом на вирус", - говорится в сообщении.
"Китайская сторона сразу закрыла на карантин гостиницу, в которой проживали российские водители, и уведомила российскую сторону о том, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне уменьшится ввиду указанных обстоятельств. Власти КНР обещают до 15 мая предоставить другую гостиницу для российских водителей", – сказал Хрущев, чьи слова приводятся в сообщении.
Вчера, 17:34Сказано в эфиреВрач объяснил, как формируется иммунитет против коронавирусаУченый из США Анча Баранова привела статистику, согласно которой у 7–8% переболевших COVID-19 нет антител к коронавирусу, а у такого же числа пациентов – очень большое количество антител. Эти данные прокомментировал для радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
Он добавил, что российского водителя, у которого выявлен коронавирус, в тот же день отправили в РФ, как и его автомобиль.
По данным правительства региона, власти обратились к руководству китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой в ближайшее время определить гостиницу для российских водителей и возобновить пропуск грузового транспорта через погранпереход.
"Мы находимся в контакте с китайской стороной и прилагаем все усилия для того, чтобы в ближайшее время восстановить движение транспорта через пункт пропуска "Пограничный" в полном объеме", – сказал заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.