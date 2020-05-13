Регионы получили по 800 тысяч рублей на каждую перепрофилированную койку

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Деньги на борьбу с коронавирусом получил каждый регион из расчета 800 тысяч рублей на одну перепрофилированную койку, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы понимаем, что не только стимулирующие выплаты, само по себе оказание медицинской помощи повлекло за собой дополнительные расходы. Деньги получил каждый регион на переоборудование койки. Каждый из расчета 800 тысяч рублей на одну перепрофилируемую койку", - сказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.
"Дополнительно, в том числе Фондом обязательного медицинского страхования, были изменены тарифы. Фактически на лечение специфической коронавирусной пневмонии тариф составил с превышением от обычного лечения заболевания более чем в два раза", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.