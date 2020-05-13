Регионы получили по 800 тысяч рублей на каждую перепрофилированную койку

"Мы понимаем, что не только стимулирующие выплаты, само по себе оказание медицинской помощи повлекло за собой дополнительные расходы. Деньги получил каждый регион на переоборудование койки. Каждый из расчета 800 тысяч рублей на одну перепрофилируемую койку", - сказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.