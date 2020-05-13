Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:21
https://ria.ru/20200513/1571375075.html
Регионы получили по 800 тысяч рублей на каждую перепрофилированную койку
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_6434cdae73dc6c25f4a6dd2213a0e1f5.jpg
РИА Новости

Регионы получили по 800 тысяч рублей на каждую перепрофилированную койку

13:21 13.05.2020
363
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре
Медицинские работники в коронавирусном стационаре
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в коронавирусном стационаре
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Деньги на борьбу с коронавирусом получил каждый регион из расчета 800 тысяч рублей на одну перепрофилированную койку, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы понимаем, что не только стимулирующие выплаты, само по себе оказание медицинской помощи повлекло за собой дополнительные расходы. Деньги получил каждый регион на переоборудование койки. Каждый из расчета 800 тысяч рублей на одну перепрофилируемую койку", - сказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.
"Дополнительно, в том числе Фондом обязательного медицинского страхования, были изменены тарифы. Фактически на лечение специфической коронавирусной пневмонии тариф составил с превышением от обычного лечения заболевания более чем в два раза", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
042004
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Вячеслав Володин
Володин осудил попытки почасовой оплаты медикам, работающим с COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров призвал разобраться с причинами возникновения коронавируса
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски
Медицинский работник
Минздрав поддержал повышение оплаты труда медиков
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко анонсировал кардинальное отличие новой методички по лечению COVID
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко отметил снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США усиливают давление на другие страны в условиях пандемии
Полис ОМС
Система ОМС однозначно должна трансформироваться, заявил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Мурашко рассказал о начислении выплат медикам за работу с COVID-19
Медицинские работники в палате стационара
Мурашко: стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков
Михаил Мурашко
Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек в России
Медицинские работники на территории Тверской областной клинической больницы
На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделили 41,8 миллиарда рублей
Архивные документы УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю
Представлены доказательства зверств нацистов в крупном концлагере в Крыму
Закрытый въезд на территорию республиканской клинической больницы в Уфе
В российских больницах зафиксировали 400 очагов коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко: реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
Лента новостейМолния